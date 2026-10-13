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Paolo Bertolucci : « Je ne consi­dère pas Zverev comme un usur­pa­teur du trône. Dans le tennis, il faut aussi avoir la chance d’être prêt quand une occa­sion se présente »

Par
Antoine Trupiano
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Paolo Bertolucci est une véri­table légende du tennis italien, qui n’hé­site jamais à donner son avis sur l’ac­tua­lité du circuit dans les colonnes de la presse spor­tive de son pays.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport, l’an­cien joueur a tenu à rendre hommage à Alexander Zverev, saluant sa persé­vé­rance et sa capa­cité à saisir les oppor­tu­nités qui se sont présen­tées à lui. Pour l’Italien, les deux titres du Grand Chelem remportés par l’Allemand cette saison sont tout sauf immérités.

« Il ne s’est jamais interdit de riva­liser avec les meilleurs. Il a toujours été là, aux portes des premières places. Et ces deux victoires en Grand Chelem embel­lissent certai­ne­ment sa carrière et donnent une autre dimen­sion à l’ensemble de son parcours.Je ne consi­dère pas Zverev comme un usur­pa­teur du trône. Dans le tennis, il faut aussi avoir la chance d’être prêt lorsqu’une occa­sion se présente. Lui, il a su la saisir. Et son mérite doit être plei­ne­ment reconnu. Bravo ! » a déclaré l’Italien.

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 10:46

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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