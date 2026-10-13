Paolo Bertolucci est une véri­table légende du tennis italien, qui n’hé­site jamais à donner son avis sur l’ac­tua­lité du circuit dans les colonnes de la presse spor­tive de son pays.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport, l’an­cien joueur a tenu à rendre hommage à Alexander Zverev, saluant sa persé­vé­rance et sa capa­cité à saisir les oppor­tu­nités qui se sont présen­tées à lui. Pour l’Italien, les deux titres du Grand Chelem remportés par l’Allemand cette saison sont tout sauf immérités.

Paolo Bertolucci sulla @Gazzetta_it : “Che Alexander Zverev fosse un pros­petto molto inter­es­sante lo si era capito fin da subito, già quando frequen­tava le cate­gorie giova­nili. E ancora di più quando ha iniziato a farsi strada nel circuito maggiore, vincendo i primi tornei… pic.twitter.com/jUAini4T2t — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 12, 2026

« Il ne s’est jamais interdit de riva­liser avec les meilleurs. Il a toujours été là, aux portes des premières places. Et ces deux victoires en Grand Chelem embel­lissent certai­ne­ment sa carrière et donnent une autre dimen­sion à l’ensemble de son parcours.Je ne consi­dère pas Zverev comme un usur­pa­teur du trône. Dans le tennis, il faut aussi avoir la chance d’être prêt lorsqu’une occa­sion se présente. Lui, il a su la saisir. Et son mérite doit être plei­ne­ment reconnu. Bravo ! » a déclaré l’Italien.