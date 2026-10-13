Paolo Bertolucci est une véritable légende du tennis italien, qui n’hésite jamais à donner son avis sur l’actualité du circuit dans les colonnes de la presse sportive de son pays.
Interrogé par La Gazzetta dello Sport, l’ancien joueur a tenu à rendre hommage à Alexander Zverev, saluant sa persévérance et sa capacité à saisir les opportunités qui se sont présentées à lui. Pour l’Italien, les deux titres du Grand Chelem remportés par l’Allemand cette saison sont tout sauf immérités.
« Il ne s’est jamais interdit de rivaliser avec les meilleurs. Il a toujours été là, aux portes des premières places. Et ces deux victoires en Grand Chelem embellissent certainement sa carrière et donnent une autre dimension à l’ensemble de son parcours.Je ne considère pas Zverev comme un usurpateur du trône. Dans le tennis, il faut aussi avoir la chance d’être prêt lorsqu’une occasion se présente. Lui, il a su la saisir. Et son mérite doit être pleinement reconnu. Bravo ! » a déclaré l’Italien.
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 10:46