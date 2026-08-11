Si Jannik Sinner, touché au genou, a déclaré forfait pour la dernière grande étape avant l’US Open (30 août au 13 septembre), le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août), l’ancien joueur italien Paolo Bertolucci ne s’est pas montré inquiet pour son compatriote, qui ne veut prendre aucun risque.
« La nouvelle, qui en réalité était dans l’air depuis quelques jours, du forfait de Jannik Sinner au Masters 1000 de Cincinnati, ne doit pas, à mon avis, être interprétée comme un signal d’alarme concernant l’avenir proche du champion italien, mais plutôt comme l’aboutissement mûrement réfléchi d’un choix visant à protéger le joueur et à lui permettre d’aborder l’US Open, qui débutera dans vingt jours, au meilleur de sa forme physique et psychologique : et nous savons à quel point il est important, dans les équilibres délicats de sa machine parfaite, d’aborder les rendez‐vous compétitifs sans la moindre ombre sur son état de santé général. Il ne fait aucun doute que le contretemps douloureux de Roland‐Garros a modifié l’approche de Jannik et de son équipe face aux problèmes qui peuvent cycliquement toucher les joueurs de très haut niveau, au point de concentrer leur attention sur la guérison complète et la résolution du problème actuel, même au prix de renoncer à des tournois de grand prestige. »
Bertolucci sulla @Gazzetta_it : “La notizia, che in verità era nell’aria da un paio di giorni, della rinuncia di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati, non deve a mio parere essere letta come un campanello d’allarme sul futuro prossimo— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) August 10, 2026
del campione azzurro, quanto piuttosto… pic.twitter.com/ObJ06q4HjP
A suivre…
Publié le mardi 11 août 2026 à 13:28