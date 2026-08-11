Si Jannik Sinner, touché au genou, a déclaré forfait pour la dernière grande étape avant l’US Open (30 août au 13 septembre), le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août), l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci ne s’est pas montré inquiet pour son compa­triote, qui ne veut prendre aucun risque.

« La nouvelle, qui en réalité était dans l’air depuis quelques jours, du forfait de Jannik Sinner au Masters 1000 de Cincinnati, ne doit pas, à mon avis, être inter­prétée comme un signal d’alarme concer­nant l’avenir proche du cham­pion italien, mais plutôt comme l’aboutissement mûre­ment réfléchi d’un choix visant à protéger le joueur et à lui permettre d’aborder l’US Open, qui débu­tera dans vingt jours, au meilleur de sa forme physique et psycho­lo­gique : et nous savons à quel point il est impor­tant, dans les équi­libres déli­cats de sa machine parfaite, d’aborder les rendez‐vous compé­ti­tifs sans la moindre ombre sur son état de santé général. Il ne fait aucun doute que le contre­temps doulou­reux de Roland‐Garros a modifié l’approche de Jannik et de son équipe face aux problèmes qui peuvent cycli­que­ment toucher les joueurs de très haut niveau, au point de concen­trer leur atten­tion sur la guérison complète et la réso­lu­tion du problème actuel, même au prix de renoncer à des tour­nois de grand prestige. »

Bertolucci sulla @Gazzetta_it : “La notizia, che in verità era nell’aria da un paio di giorni, della rinuncia di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati, non deve a mio parere essere letta come un campa­nello d’allarme sul futuro pros­simo

del campione azzurro, quanto piut­tosto… pic.twitter.com/ObJ06q4HjP — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) August 10, 2026

A suivre…