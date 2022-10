Dans une chro­nique écrite pour la La Gazzetta dello Sport, l’an­cien joueur italien fait un point sur ce qu’il s’est passé ces dernières semaines dans la planète tennis et notam­ment la « révo­lu­tion » Alcaraz. Paolo insiste aussi sur le fait qu’il faille bien profiter encore un peu de Rafael Nadal car le temps est compté et surtout que l’Espagne est parvenue à s’ins­taller dura­ble­ment au plus haut niveau dans le tennis mondial.

« Rafa est un super héros qui a fait des prouesses athlé­tiques une marque de fabrique. De plus, avec son extra­or­di­naire intel­li­gence tactique et son compor­te­ment exem­plaire, il incarne plus que quiconque la volonté de vaincre et l’ab­né­ga­tion au travail. Le dicton « quand tout semble perdu, pensez à Nadal » décrit parfai­te­ment l’homme et le joueur. Pour un phéno­mène qui est inévi­ta­ble­ment entré dans la dernière ligne droite d’une carrière extra­or­di­naire, l’Espagne nous livre main­te­nant Carlos Alcaraz, 19 ans. »