Le joueur de tennis murcien n’arrête plus d’accumuler les éloges. La dernière en date, et pas des moindres, est la compa­raison de son style de jeu avec un ancien joueur de foot brési­lien. C’est dans une inter­view accordée à Jot Down que Bertolucci à fait cette éton­nante comparaison :

« C’est le grand héri­tier parce qu’il n’y avait personne en vingt ans qui jouait au tennis comme ça . C’est complet . Il a fière allure sur n’im­porte quelle surface. Il fait tout faire : il sert bien, il domine en coup droit, il a un super revers, il monte au filet et a un bon smash, il fait de super amortis. Nadal souffre sur le court, il est unique en son genre mais il souffre. Alors que Alcaraz s’amuse. Il me rappelle le foot­bal­leur Ronaldinho qui avait un style de jeu très joyeux, toujours à la recherche du dribble. Si Alcaraz respecte son physique, il sera au sommet pendant une décennie »