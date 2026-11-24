Le ciel est tombé sur la tête du tennis italien ce lundi après l’annonce de l’opération chirurgicale de Jannik Sinner, opération qui s’est d’ailleurs déroulée avec succès ce mardi.
Alors que beaucoup de fans et d’observateurs ont pointé du doigt la mauvaise gestion de cette blessure de la part du joueur lui‐même, de son équipe ou encore des différents médecins consultés, Paolo Bertolucci, ancien 12e mondial, a tenu à calmer tout le monde à ce sujet via son compte Twitter.
Selon lui, ces remarques n’ont pas lieu d’être et la priorité est avant tout de soutenir Jannik dans cette épreuve difficile.
« Je trouve cette série de remarques du genre « je l’avais bien dit… », « quatre mois perdus » ou « des médecins incompétents » dégradante et irrespectueuse. J’envoie juste un gros câlin à Jannik Sinner. »
À noter que Sinner devrait être absent des courts au minimum trois mois.
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 15:45