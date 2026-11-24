Le ciel est tombé sur la tête du tennis italien ce lundi après l’an­nonce de l’opé­ra­tion chirur­gi­cale de Jannik Sinner, opéra­tion qui s’est d’ailleurs déroulée avec succès ce mardi.

Alors que beau­coup de fans et d’ob­ser­va­teurs ont pointé du doigt la mauvaise gestion de cette bles­sure de la part du joueur lui‐même, de son équipe ou encore des diffé­rents méde­cins consultés, Paolo Bertolucci, ancien 12e mondial, a tenu à calmer tout le monde à ce sujet via son compte Twitter.

Selon lui, ces remarques n’ont pas lieu d’être et la prio­rité est avant tout de soutenir Jannik dans cette épreuve difficile.

Questa corsa a “ l’avevo detto io…” al “ 4 mesi buttati” al “ medici incom­pe­tenti “ la trovo avvi­lente e irris­pet­tosa. Solo un grande abbraccio a @janniksin — paolo berto­lucci (@paolobertolucci) November 23, 2026

« Je trouve cette série de remarques du genre « je l’avais bien dit… », « quatre mois perdus » ou « des méde­cins incom­pé­tents » dégra­dante et irres­pec­tueuse. J’envoie juste un gros câlin à Jannik Sinner. »

À noter que Sinner devrait être absent des courts au minimum trois mois.