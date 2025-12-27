AccueilATPPaolo Bertolucci résigné pour l'Open d'Australie : "À l'heure actuelle, le tableau...
Paolo Bertolucci résigné pour l’Open d’Australie : « À l’heure actuelle, le tableau est assez clair : Sinner et Alcaraz sont les grands favoris de tous les tour­nois auxquels ils participent »

Jean Muller
Par Jean Muller

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont en train d’écrire une nouvelle ère de domi­na­tion, après le Big Three. Le duo a mis le grappin sur les huit derniers Grand Chelems disputés, pour quatre succès chacun. 

Dans les colonnes de la Gazetta dello Sport, Paolo Bertolucci a affiché une posi­tion radi­cale sur l’état du circuit. Pour l’an­cien 12e joueur mondial, la chance de voir un joueur empê­cher une quatrième finale en Majeur des deux souve­rains de l’ATP à Melbourne, est quasi­ment nul. 

« L’Open d’Australie est le tournoi du Grand Chelem qui, plus que tout autre, peut déter­miner le cours d’une saison : une victoire sur le ciment brûlant de Melbourne Park vous place immé­dia­te­ment en bonne posi­tion, vous donne de l’élan et définit votre saison. À l’heure actuelle, le tableau est assez clair : Sinner et Alcaraz sont les grands favoris de tous les tour­nois auxquels ils parti­cipent et, surtout après les trois derniers tour­nois du Grand Chelem où ils se sont affrontés pour le titre, il est diffi­cile d’ima­giner un troi­sième larron capable de s’in­ter­poser ».

Publié le samedi 27 décembre 2025 à 18:20

