Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont en train d’écrire une nouvelle ère de domination, après le Big Three. Le duo a mis le grappin sur les huit derniers Grand Chelems disputés, pour quatre succès chacun.
Dans les colonnes de la Gazetta dello Sport, Paolo Bertolucci a affiché une position radicale sur l’état du circuit. Pour l’ancien 12e joueur mondial, la chance de voir un joueur empêcher une quatrième finale en Majeur des deux souverains de l’ATP à Melbourne, est quasiment nul.
« L’Open d’Australie est le tournoi du Grand Chelem qui, plus que tout autre, peut déterminer le cours d’une saison : une victoire sur le ciment brûlant de Melbourne Park vous place immédiatement en bonne position, vous donne de l’élan et définit votre saison. À l’heure actuelle, le tableau est assez clair : Sinner et Alcaraz sont les grands favoris de tous les tournois auxquels ils participent et, surtout après les trois derniers tournois du Grand Chelem où ils se sont affrontés pour le titre, il est difficile d’imaginer un troisième larron capable de s’interposer ».
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 18:20