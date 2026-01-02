Sur Sky sports en compa­gnie de Adriano Panatta, Paolo Bertolucci a donné son verdict pour la saison 2026. Le 12e joueur mondial est radical, aucun joueur du circuit ne pourra empê­cher Carlos Alcaraz et Jannik Sinner de se partager les Grand Chelems.

Une réalité depuis la saison 2024, les deux souve­rains de l’ATP ont remporté les huit derniers Majeurs disputés, pour quatre chacun.

« Qui peut remporter un tournoi du Grand Chelem aujourd’hui, à part Sinner et Alcaraz ? Djokovic n’en est pas capable, Fonseca est trop jeune, Auger‐Aliassime pour­rait y arriver physi­que­ment, mais pas d’un point de vue tennis­tique. Musetti n’a encore remporté aucun Masters 1000 : il a atteint les demi‐finales, mais cela ne suffit pas. Il peut arriver que dans un match unique, peut‐être Zverev, parvienne à prendre le dessus sur l’un des deux, mais il ne peut pas les battre tous les deux. Il faudra attendre au moins deux ans pour voir quel­qu’un se rappro­cher. Et même si un jeune joueur émer­geait, il y aurait un problème : Sinner et Alcaraz ne s’ar­rêtent pas, ils conti­nuent à progresser et à s’amé­liorer », analyse l’Italien dans des propos rapportés par OA Sport.