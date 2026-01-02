Sur Sky sports en compagnie de Adriano Panatta, Paolo Bertolucci a donné son verdict pour la saison 2026. Le 12e joueur mondial est radical, aucun joueur du circuit ne pourra empêcher Carlos Alcaraz et Jannik Sinner de se partager les Grand Chelems.
Une réalité depuis la saison 2024, les deux souverains de l’ATP ont remporté les huit derniers Majeurs disputés, pour quatre chacun.
« Qui peut remporter un tournoi du Grand Chelem aujourd’hui, à part Sinner et Alcaraz ? Djokovic n’en est pas capable, Fonseca est trop jeune, Auger‐Aliassime pourrait y arriver physiquement, mais pas d’un point de vue tennistique. Musetti n’a encore remporté aucun Masters 1000 : il a atteint les demi‐finales, mais cela ne suffit pas. Il peut arriver que dans un match unique, peut‐être Zverev, parvienne à prendre le dessus sur l’un des deux, mais il ne peut pas les battre tous les deux. Il faudra attendre au moins deux ans pour voir quelqu’un se rapprocher. Et même si un jeune joueur émergeait, il y aurait un problème : Sinner et Alcaraz ne s’arrêtent pas, ils continuent à progresser et à s’améliorer », analyse l’Italien dans des propos rapportés par OA Sport.
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 17:09