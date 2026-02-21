Mensik peut être un redoutable adversaire surtout quand il est en confiance et que son jeu basé sur un service et un coup droit puissant se met en place. C’est exactement ce qu’il s’est passé en quart de finale face à Jannik Sinner qui a manque de punch et d’agressivité. Pour Paolo Bertolucci, il ne faut pas s’inquiéter outre mesure.
« Il est probablement en train d’intégrer de nouvelles solutions à son jeu et, de toute évidence, ne les a pas encore assimilées. Il s’est sans doute beaucoup entraîné et est un peu fatigué.Ce n’est pas dramatique. Ce genre de situation arrive souvent dans une carrière, voire même au cours d’une seule saison. L’important, c’est qu’il sache désormais ce qu’il a à faire, et d’après ce qu’il a dit, je pense que c’est le cas. Enfin, il faut tenir compte de l’adversaire, car certains se demandent qui est Mensik, mais c’est un grand joueur qui a déjà remporté de nombreux titres et qui, lorsqu’il est en forme, est redoutable »
Publié le samedi 21 février 2026 à 09:40