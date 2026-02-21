Mensik peut être un redou­table adver­saire surtout quand il est en confiance et que son jeu basé sur un service et un coup droit puis­sant se met en place. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé en quart de finale face à Jannik Sinner qui a manque de punch et d’agres­si­vité. Pour Paolo Bertolucci, il ne faut pas s’in­quiéter outre mesure.

« Il est proba­ble­ment en train d’in­té­grer de nouvelles solu­tions à son jeu et, de toute évidence, ne les a pas encore assi­mi­lées. Il s’est sans doute beau­coup entraîné et est un peu fatigué.Ce n’est pas drama­tique. Ce genre de situa­tion arrive souvent dans une carrière, voire même au cours d’une seule saison. L’important, c’est qu’il sache désor­mais ce qu’il a à faire, et d’après ce qu’il a dit, je pense que c’est le cas. Enfin, il faut tenir compte de l’ad­ver­saire, car certains se demandent qui est Mensik, mais c’est un grand joueur qui a déjà remporté de nombreux titres et qui, lors­qu’il est en forme, est redoutable »