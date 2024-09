Nick Kyrgios, Marion Bartoli, Brad Gilbert, Angelo Binaghi (président de la fédé­ra­tion italienne)…

Outre Jannik Sinner, par deux fois, les réac­tions ont été nombreuses suite à la déci­sion de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) de faire appel auprès du Tribunal arbitre du Sport (TAS) dans l’af­faire Jannik Sinner, inno­centé suite à deux tests posi­tifs au clos­tébol en mars dernier.

C’est cette fois au tour de l’an­cien 12e joueur mondial et compa­triote du numéro 1 mondial, Paolo Bertolucci, de livrer sa réac­tion pour la presse italienne.

« Je reste ferme­ment convaincu de son inno­cence, même s’il n’y a jamais de certi­tude. La seule chose que je trouve décon­cer­tante, c’est qu’on parle de plusieurs semaines à 5–6 mois d’at­tente pour décider de sa culpa­bi­lité. C’est très long, même les procès italiens durent moins long­temps. Il n’est pas normal de garder un joueur de tennis sur le gril aussi long­temps. Je reste opti­miste parce qu’il y a le précé­dent de l’af­faire Palomino et parce qu’en ce moment la fédé­ra­tion italienne est l’une des plus fortes au monde avec le numéro 1 au clas­se­ment et de nombreux cham­pions parmi les 50 premiers. J’espère que tout se résoudra pour le mieux en sachant bien que l’AMA est certai­ne­ment poli­tisé, mais une disqua­li­fi­ca­tion de Sinner serait complè­te­ment illogique. »