Alors qu’une grande partie de la presse italienne se déchaîne sur Jannik Sinner suite à la décision de ce dernier de ne pas participer aux phases finales de la Coupe Davis, certains anciens joueurs n’hésitent cependant pas à prendre sa défense.
Après Paolo Bertolucci et Adriano Panatta, c’est cette fois au tour de l’ancien 26e joueur mondial, Paolo Cane, de tenir des propos censés et mesurés.
« Il y aura d’autres occasions : en attendant, profitons des deux victoires en Coupe Davis. Chacun a le droit d’exprimer son opinion, bien sûr. Mais évitons l’hypocrisie. Notre objectif est de préserver Jannik, de le garder près de nous. Et de gagner. Alors, mieux vaut ne pas le mettre en colère. Si quelqu’un veut vraiment le punir, qu’il le note dans son agenda. Maintenant, laissez‐le jouer en paix. »
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 14:18