Paolo Cane (ex‐26e mondial) sur le déchaî­ne­ment de critiques contre Jannik Sinner : « Mieux vaut ne pas le mettre en colère. Si quel­qu’un veut vrai­ment le punir, qu’il le note dans son agenda »

Thomas S
Par Thomas S

-

28

Alors qu’une grande partie de la presse italienne se déchaîne sur Jannik Sinner suite à la déci­sion de ce dernier de ne pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis, certains anciens joueurs n’hé­sitent cepen­dant pas à prendre sa défense. 

Après Paolo Bertolucci et Adriano Panatta, c’est cette fois au tour de l’an­cien 26e joueur mondial, Paolo Cane, de tenir des propos censés et mesurés. 

« Il y aura d’autres occa­sions : en atten­dant, profi­tons des deux victoires en Coupe Davis. Chacun a le droit d’ex­primer son opinion, bien sûr. Mais évitons l’hy­po­crisie. Notre objectif est de préserver Jannik, de le garder près de nous. Et de gagner. Alors, mieux vaut ne pas le mettre en colère. Si quel­qu’un veut vrai­ment le punir, qu’il le note dans son agenda. Maintenant, laissez‐le jouer en paix. »

Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 14:18

