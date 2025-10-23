Alors qu’une grande partie de la presse italienne se déchaîne sur Jannik Sinner suite à la déci­sion de ce dernier de ne pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis, certains anciens joueurs n’hé­sitent cepen­dant pas à prendre sa défense.

Après Paolo Bertolucci et Adriano Panatta, c’est cette fois au tour de l’an­cien 26e joueur mondial, Paolo Cane, de tenir des propos censés et mesurés.

« Il y aura d’autres occa­sions : en atten­dant, profi­tons des deux victoires en Coupe Davis. Chacun a le droit d’ex­primer son opinion, bien sûr. Mais évitons l’hy­po­crisie. Notre objectif est de préserver Jannik, de le garder près de nous. Et de gagner. Alors, mieux vaut ne pas le mettre en colère. Si quel­qu’un veut vrai­ment le punir, qu’il le note dans son agenda. Maintenant, laissez‐le jouer en paix. »