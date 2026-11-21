Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner continue d’inquiéter et d’être le sujet de nombreuses rumeurs ou théories.
Lors d’une interview accordée à Fan Page, l’ancien 26e mondial Paolo Cane a estimé que l’effondrement physique de son compatriote à Roland‐Garros, quand il menait deux sets à zéro contre Juan Manuel Cerundolo, a changé quelque chose dans sa tête.
« C’est plus grave que ce qu’on aurait pu croire, car il est au repos depuis Wimbledon. En même temps, je pense qu’il a eu un déclic après Roland‐Garros, dans sa tête. Par peur – entre guillemets –, il veut toujours être à 100 %, il ne veut plus prendre le risque de devoir s’arrêter à nouveau. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.