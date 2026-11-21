Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner continue d’inquiéter et d’être le sujet de nombreuses rumeurs ou théories.

Lors d’une inter­view accordée à Fan Page, l’ancien 26e mondial Paolo Cane a estimé que l’effondrement physique de son compa­triote à Roland‐Garros, quand il menait deux sets à zéro contre Juan Manuel Cerundolo, a changé quelque chose dans sa tête.

« C’est plus grave que ce qu’on aurait pu croire, car il est au repos depuis Wimbledon. En même temps, je pense qu’il a eu un déclic après Roland‐Garros, dans sa tête. Par peur – entre guille­mets –, il veut toujours être à 100 %, il ne veut plus prendre le risque de devoir s’ar­rêter à nouveau. »