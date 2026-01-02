AccueilATP"Paradoxalement, ce membre du top 10 joue mieux que Sinner et Alcaraz....
« Paradoxalement, ce membre du top 10 joue mieux que Sinner et Alcaraz. Il a les qualités et le poten­tiel néces­saires pour gagner un Grand Chelem », affirme Renzo Furlan, ancien coach de Paolini

Qui pour concur­rencer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en 2026 ? C’est la ques­tion que beau­coup d’ob­ser­va­teurs se posent, et à laquelle Renzo Furlan a tenté de répondre. 

Pour l’ex‐19e mondial et ancien coach de Jasmine Paolini, dont les propos sont relayés par OA Sport, ce joueur peut être Lorenzo Musetti (actuel 8e). 

« Sur terre battue, Lorenzo n’a perdu que contre Alcaraz et Jack Draper. Son année 2025 a été excel­lente. En 2026, il peut viser la 3e place car, para­doxa­le­ment, il joue mieux que Sinner et Alcaraz. Il a les qualités et le poten­tiel néces­saires, mais la victoire d’un Grand Chelem dépend de nombreux facteurs. »

