Qui pour concurrencer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en 2026 ? C’est la question que beaucoup d’observateurs se posent, et à laquelle Renzo Furlan a tenté de répondre.
Pour l’ex‐19e mondial et ancien coach de Jasmine Paolini, dont les propos sont relayés par OA Sport, ce joueur peut être Lorenzo Musetti (actuel 8e).
« Sur terre battue, Lorenzo n’a perdu que contre Alcaraz et Jack Draper. Son année 2025 a été excellente. En 2026, il peut viser la 3e place car, paradoxalement, il joue mieux que Sinner et Alcaraz. Il a les qualités et le potentiel nécessaires, mais la victoire d’un Grand Chelem dépend de nombreux facteurs. »
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 09:55