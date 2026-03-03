Alors que la situa­tion au Moyen‐Orient est toujours aussi tendue suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran et la ferme­ture de l’es­pace aérien d’une grande partie de la région, certains joueurs toujours bloqués à Dubaï, dont Daniil Medvedev et Andrey Rublev, auraient trouvé une solu­tion pour rejoindre la Californie et le Masters 1000 d’Indian Wells qui débute ce mercredi.

Et si cette infor­ma­tion publiée par nos confrères de Marca n’a pour l’ins­tant pas été confirmée par les inté­res­sées, notre confrère Benoît Maylin s’est inter­rogé sur la complexité d’une telle opéra­tion pour les deux Russes, qui risquent d’être impactés, autant physi­que­ment que psychologiquement.

Tendu.



Pas d’avion à Dubaï.

Exfiltration par la route pour Oman qui se monnaye jusqu’à 2000$.

Queues aux fron­tières.



Medvedev et Rublev vont le tenter.

À Oman, avion privé.

Départ mardi matin pour la Turquie ou l’Arménie.

Puis vol pour LA.

1er match, samedi…



Dans quel état ? — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 2, 2026

