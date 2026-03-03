Alors que la situation au Moyen‐Orient est toujours aussi tendue suite à l’intervention militaire des États‐Unis en Iran et la fermeture de l’espace aérien d’une grande partie de la région, certains joueurs toujours bloqués à Dubaï, dont Daniil Medvedev et Andrey Rublev, auraient trouvé une solution pour rejoindre la Californie et le Masters 1000 d’Indian Wells qui débute ce mercredi.
Et si cette information publiée par nos confrères de Marca n’a pour l’instant pas été confirmée par les intéressées, notre confrère Benoît Maylin s’est interrogé sur la complexité d’une telle opération pour les deux Russes, qui risquent d’être impactés, autant physiquement que psychologiquement.
Tendu.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 2, 2026
Pas d’avion à Dubaï.
Exfiltration par la route pour Oman qui se monnaye jusqu’à 2000$.
Queues aux frontières.
Medvedev et Rublev vont le tenter.
À Oman, avion privé.
Départ mardi matin pour la Turquie ou l’Arménie.
Puis vol pour LA.
1er match, samedi…
Dans quel état ?
Publié le mardi 3 mars 2026 à 16:16