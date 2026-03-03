Accueil ATP

« Pas d’avion à Dubaï. Medvedev et Rublev vont tenter une exfil­tra­tion par la route qui se monnaye jusqu’à 2000$. Puis vol pour Los Angeles. 1er match, samedi… Dans quel état ? », s’in­ter­roge Benoît Maylin

Par
Thomas S
-
71

Alors que la situa­tion au Moyen‐Orient est toujours aussi tendue suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran et la ferme­ture de l’es­pace aérien d’une grande partie de la région, certains joueurs toujours bloqués à Dubaï, dont Daniil Medvedev et Andrey Rublev, auraient trouvé une solu­tion pour rejoindre la Californie et le Masters 1000 d’Indian Wells qui débute ce mercredi.

Et si cette infor­ma­tion publiée par nos confrères de Marca n’a pour l’ins­tant pas été confirmée par les inté­res­sées, notre confrère Benoît Maylin s’est inter­rogé sur la complexité d’une telle opéra­tion pour les deux Russes, qui risquent d’être impactés, autant physi­que­ment que psychologiquement. 

« Tendu. Pas d’avion à Dubaï. Exfiltration par la route pour Oman qui se monnaye jusqu’à 2000$. Queues aux fron­tières. Medvedev et Rublev vont le tenter. À Oman, avion privé. Départ mardi matin pour la Turquie ou l’Arménie. Puis vol pour LA. 1er match, samedi… Dans quel état ? »

Publié le mardi 3 mars 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.