Ce mardi, Rafael Nadal a officialisé son retrait de l’US Open. L’Espagnol ne défendra donc pas son titre de l’an passé. Pas de Roger Federer non plus, à cause de son opération au genou. Parmi les membres du Big 3, il ne reste plus que Novak Djokovic. La course au GOAT (Greatest of All Time) se poursuit, et le Serbe pourrait bien profiter de ces absences pour se rapprocher du nombre de Grand Chelem du Suisse et de l’Espagnol. Pour rappel, Novak est à 17, Rafa à 19 et Federer est à 20.

L’an passé, Djokovic était sorti en huitièmes de finale face à Stan Wawrinka. Roger et Rafa vont compter sur la nouvelle génération pour empêcher le Serbe de venir les détrôner. Daniil Medvedev, qui avait atteint la finale en 2019, fait partie des favoris. Mais il y a aussi Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ou encore Matteo Berrettini.