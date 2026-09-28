Si l’on sait que la rela­tion entre Rafael Nadal et Fabio Fognini n’a jamais été très bonne lors­qu’ils étaient adver­saires sur le circuit, cela a visi­ble­ment changé depuis leur retraite.

C’est en tout cas ce qu’on peut en déduire alors que l’homme aux 14 Roland‐Garros a décidé d’in­viter l’Italien pour le fameux match exhi­bi­tion par équipes qu’il a orga­nisé à l’oc­ca­sion des 10 ans de son académie.

Celui qui avait infligé l’une des défaites les plus diffi­ciles de la carrière de l’Espagnol, lors du 3e tour de l’US Open 2014 (victoire en cinq sets alors qu’il était mené deux sets à rien) ne sera en revanche pas dans la même équipe que lui, mais dans celle repré­sentée par Andy Murray.

🇮🇹 Ciao, Fabio !



👉🏻 @fabiofogna joins Team Murray for the Rafa Nadal Academy Slam ! 🔥



The Italian star is ready to be back on court in Mallorca as we cele­brate the 10th anni­ver­sary of the @rnadalacademy



📍 Rafa Nadal Academy, Mallorca

🗓️ 3 October

📺 @movistarplusdeportes pic.twitter.com/K9y416KQRK — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 28, 2026

Andy Murray, Richard Gasquet, Dominic Thiem, Marat Safin et main­te­nant Fabio Fognini, cette exhi­bi­tion qui aura lieu le 3 octobre prochain promet du beau spectacle.