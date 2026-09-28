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Pas rancu­nier, Nadal invite un ancien « ennemi » du circuit pour un match spécial

Par
Thomas S
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Tennis : Monte Carlo Rolex Masters 2019 -

Si l’on sait que la rela­tion entre Rafael Nadal et Fabio Fognini n’a jamais été très bonne lors­qu’ils étaient adver­saires sur le circuit, cela a visi­ble­ment changé depuis leur retraite. 

C’est en tout cas ce qu’on peut en déduire alors que l’homme aux 14 Roland‐Garros a décidé d’in­viter l’Italien pour le fameux match exhi­bi­tion par équipes qu’il a orga­nisé à l’oc­ca­sion des 10 ans de son académie. 

Celui qui avait infligé l’une des défaites les plus diffi­ciles de la carrière de l’Espagnol, lors du 3e tour de l’US Open 2014 (victoire en cinq sets alors qu’il était mené deux sets à rien) ne sera en revanche pas dans la même équipe que lui, mais dans celle repré­sentée par Andy Murray. 

Andy Murray, Richard Gasquet, Dominic Thiem, Marat Safin et main­te­nant Fabio Fognini, cette exhi­bi­tion qui aura lieu le 3 octobre prochain promet du beau spectacle. 

Publié le lundi 28 septembre 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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