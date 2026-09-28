Si l’on sait que la relation entre Rafael Nadal et Fabio Fognini n’a jamais été très bonne lorsqu’ils étaient adversaires sur le circuit, cela a visiblement changé depuis leur retraite.
C’est en tout cas ce qu’on peut en déduire alors que l’homme aux 14 Roland‐Garros a décidé d’inviter l’Italien pour le fameux match exhibition par équipes qu’il a organisé à l’occasion des 10 ans de son académie.
Celui qui avait infligé l’une des défaites les plus difficiles de la carrière de l’Espagnol, lors du 3e tour de l’US Open 2014 (victoire en cinq sets alors qu’il était mené deux sets à rien) ne sera en revanche pas dans la même équipe que lui, mais dans celle représentée par Andy Murray.
🇮🇹 Ciao, Fabio !— Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 28, 2026
👉🏻 @fabiofogna joins Team Murray for the Rafa Nadal Academy Slam ! 🔥
The Italian star is ready to be back on court in Mallorca as we celebrate the 10th anniversary of the @rnadalacademy
📍 Rafa Nadal Academy, Mallorca
🗓️ 3 October
📺 @movistarplusdeportes pic.twitter.com/K9y416KQRK
Andy Murray, Richard Gasquet, Dominic Thiem, Marat Safin et maintenant Fabio Fognini, cette exhibition qui aura lieu le 3 octobre prochain promet du beau spectacle.
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 15:05