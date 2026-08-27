Ancien entraîneur d’Arthur Fils au CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive) de Poitiers, où l’actuel numéro 1 français est notamment passé, Pascal Lasserre a raconté quelques anecdotes à L’Équipe sur le nouveau vainqueur français en Masters 1000.
Le coach a notamment évoqué la personnalité d’Arthur Fils sur le court lorsqu’il était plus jeune.
« Il était tellement exigeant avec lui‐même qu’il ne supportait pas de rater, il se faisait rattraper par la frustration et, parfois, pouvait lâcher quelques bouts de matches ou d’entraînement. C’était un jeune très nerveux, mais, en fait, c’est une qualité : quand on refuse de rater, qu’on sait qu’on peut mieux faire, ça entraîne une envie de progresser pour aller au bout de ses rêves. On savait qu’avec un peu plus de maturité, de connaissance de soi, ça allait rentrer dans l’ordre. »
Publié le jeudi 27 août 2026 à 13:58