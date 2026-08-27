Ancien entraî­neur d’Arthur Fils au CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de perfor­mance spor­tive) de Poitiers, où l’ac­tuel numéro 1 fran­çais est notam­ment passé, Pascal Lasserre a raconté quelques anec­dotes à L’Équipe sur le nouveau vain­queur fran­çais en Masters 1000.

Le coach a notam­ment évoqué la person­na­lité d’Arthur Fils sur le court lors­qu’il était plus jeune.

« Il était telle­ment exigeant avec lui‐même qu’il ne suppor­tait pas de rater, il se faisait rattraper par la frus­tra­tion et, parfois, pouvait lâcher quelques bouts de matches ou d’en­traî­ne­ment. C’était un jeune très nerveux, mais, en fait, c’est une qualité : quand on refuse de rater, qu’on sait qu’on peut mieux faire, ça entraîne une envie de progresser pour aller au bout de ses rêves. On savait qu’avec un peu plus de matu­rité, de connais­sance de soi, ça allait rentrer dans l’ordre. »