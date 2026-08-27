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Pascal Lasserre, ancien entraî­neur d’Arthur Fils : « C’était un jeune très nerveux. Il était telle­ment exigeant avec lui‐même qu’il ne suppor­tait pas de rater »

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien entraî­neur d’Arthur Fils au CREPS (Centre de ressources, d’expertise et de perfor­mance spor­tive) de Poitiers, où l’ac­tuel numéro 1 fran­çais est notam­ment passé, Pascal Lasserre a raconté quelques anec­dotes à L’Équipe sur le nouveau vain­queur fran­çais en Masters 1000.

Le coach a notam­ment évoqué la person­na­lité d’Arthur Fils sur le court lors­qu’il était plus jeune. 

« Il était telle­ment exigeant avec lui‐même qu’il ne suppor­tait pas de rater, il se faisait rattraper par la frus­tra­tion et, parfois, pouvait lâcher quelques bouts de matches ou d’en­traî­ne­ment. C’était un jeune très nerveux, mais, en fait, c’est une qualité : quand on refuse de rater, qu’on sait qu’on peut mieux faire, ça entraîne une envie de progresser pour aller au bout de ses rêves. On savait qu’avec un peu plus de matu­rité, de connais­sance de soi, ça allait rentrer dans l’ordre. »

Publié le jeudi 27 août 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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