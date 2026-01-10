AccueilATPPat Cash défend les coachs et critique ouvertement l'attitude d'Alcaraz : "Ce...
Pat Cash défend les coachs et critique ouver­te­ment l’at­ti­tude d’Alcaraz : « Ce que nous consta­tons actuel­le­ment, c’est une tendance des joueurs à se séparer de leur entraî­neur pour quelques euros »

C’est un problème récur­rent au sein du monde du tennis profes­sionnel, les coachs ne sont pas toujours respectés à leur juste valeur et il suffit quelques fois de quelques contre‐performances pour que leur mission soit remise en cause. C’est ce qu’a exprimé derniè­re­ment Pat Cash dont la connais­sance du circuit ne peut être remise en cause.

« Rester fidèle à son entraî­neur est effi­cace, et si l’on regarde l’his­toire, les meilleurs joueurs de tennis ont connu le succès en procé­dant ainsi. Ce que nous consta­tons actuel­le­ment, c’est une tendance des joueurs à se séparer de leur entraî­neur pour quelques euros. On transmet tout son savoir à un joueur et on souhaite qu’il colla­bore avec nous pour bâtir une carrière réussie. Or, le plus souvent, il prend ces infor­ma­tions et s’en va. On le constate fréquem­ment et, géné­ra­le­ment, cela ne fonc­tionne pas et il finit par se nuire »

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 08:47

