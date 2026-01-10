C’est un problème récurrent au sein du monde du tennis professionnel, les coachs ne sont pas toujours respectés à leur juste valeur et il suffit quelques fois de quelques contre‐performances pour que leur mission soit remise en cause. C’est ce qu’a exprimé dernièrement Pat Cash dont la connaissance du circuit ne peut être remise en cause.
« Rester fidèle à son entraîneur est efficace, et si l’on regarde l’histoire, les meilleurs joueurs de tennis ont connu le succès en procédant ainsi. Ce que nous constatons actuellement, c’est une tendance des joueurs à se séparer de leur entraîneur pour quelques euros. On transmet tout son savoir à un joueur et on souhaite qu’il collabore avec nous pour bâtir une carrière réussie. Or, le plus souvent, il prend ces informations et s’en va. On le constate fréquemment et, généralement, cela ne fonctionne pas et il finit par se nuire »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 08:47