Alors que de nombreux observateurs, joueurs et fans de tennis s’accordent à dire que Novak Djokovic est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, le vainqueur de Wimbledon 1987, Pat Cash, n’a pas voulu trancher.
L’ancien numéro 4 mondial a expliqué sa réflexion dans le dernier épisode du podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Je ne pense pas que quiconque puisse être qualifié de GOAT, le plus grand de tous les temps. C’est pourquoi c’est un sujet de conversation si passionnant. Faisons un autre podcast là‐dessus et échangeons nos théories. C’est un sujet passionnant. Échangeons nos théories, quelques statistiques et tout ce genre de choses. Et je pense que quand on connaît l’histoire du tennis, on se dit : ‘Eh bien, Rod Laver utilisait des raquettes en bois.’ Il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte. Nous oublions trop vite les grands noms, puis nous déclarons que quelqu’un est le plus grand de tous les temps. Ensuite, cette personne perd quelques matchs et nous disons : ‘Oh, maintenant, ce n’est plus le plus grand.’ Nous avons donc la mémoire courte. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 12:28