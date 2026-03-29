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Pat Cash explique pour­quoi Djokovic ne peut pas être consi­déré comme le GOAT

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que de nombreux obser­va­teurs, joueurs et fans de tennis s’ac­cordent à dire que Novak Djokovic est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, le vain­queur de Wimbledon 1987, Pat Cash, n’a pas voulu trancher. 

L’ancien numéro 4 mondial a expliqué sa réflexion dans le dernier épisode du podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Je ne pense pas que quiconque puisse être qualifié de GOAT, le plus grand de tous les temps. C’est pour­quoi c’est un sujet de conver­sa­tion si passion­nant. Faisons un autre podcast là‐dessus et échan­geons nos théo­ries. C’est un sujet passion­nant. Échangeons nos théo­ries, quelques statis­tiques et tout ce genre de choses. Et je pense que quand on connaît l’histoire du tennis, on se dit : ‘Eh bien, Rod Laver utili­sait des raquettes en bois.’ Il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte. Nous oublions trop vite les grands noms, puis nous décla­rons que quelqu’un est le plus grand de tous les temps. Ensuite, cette personne perd quelques matchs et nous disons : ‘Oh, main­te­nant, ce n’est plus le plus grand.’ Nous avons donc la mémoire courte. »

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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