Alors que de nombreux obser­va­teurs, joueurs et fans de tennis s’ac­cordent à dire que Novak Djokovic est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, le vain­queur de Wimbledon 1987, Pat Cash, n’a pas voulu trancher.

L’ancien numéro 4 mondial a expliqué sa réflexion dans le dernier épisode du podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Je ne pense pas que quiconque puisse être qualifié de GOAT, le plus grand de tous les temps. C’est pour­quoi c’est un sujet de conver­sa­tion si passion­nant. Faisons un autre podcast là‐dessus et échan­geons nos théo­ries. C’est un sujet passion­nant. Échangeons nos théo­ries, quelques statis­tiques et tout ce genre de choses. Et je pense que quand on connaît l’histoire du tennis, on se dit : ‘Eh bien, Rod Laver utili­sait des raquettes en bois.’ Il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte. Nous oublions trop vite les grands noms, puis nous décla­rons que quelqu’un est le plus grand de tous les temps. Ensuite, cette personne perd quelques matchs et nous disons : ‘Oh, main­te­nant, ce n’est plus le plus grand.’ Nous avons donc la mémoire courte. »