Alors que la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner a pris encore plus d’am­pleur avec le sacre de l’Espagnol à l’Open d’Australie (les deux meilleurs joueurs du monde ayant remporté les neuf derniers tour­nois du Grand Chelem), tous les spécia­listes s’ar­rachent les cheveux pour leur trouver un concur­rent crédible.

Récemment inter­viewé par nos confrères de Tennis365, l’an­cien cham­pion de Wimbledon, Pat Cash, a désigné Jack Draper, tout juste de retour à la compé­ti­tion après six mois d’ab­sence, comme le seul joueur capable de riva­liser avec les deux masto­dontes du circuit.

« Il est clair qu’Alcaraz et Sinner sont large­ment au dessus des autres, mais Jack Draper est le joueur qui, selon moi, peut leur causer des problèmes. Il a un service puis­sant de gaucher, un coup droit redou­table et un bon jeu complet. On voyait bien que tout se mettait en place pour lui avant qu’il ne se blesse au bras, ce qui est vrai­ment dommage. S’il parvient à rester suffi­sam­ment long­temps sur le court, je pense sincè­re­ment que Draper pour­rait être le joueur capable de riva­liser avec Alcaraz et Sinner. »