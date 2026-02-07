Alors que la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner a pris encore plus d’ampleur avec le sacre de l’Espagnol à l’Open d’Australie (les deux meilleurs joueurs du monde ayant remporté les neuf derniers tournois du Grand Chelem), tous les spécialistes s’arrachent les cheveux pour leur trouver un concurrent crédible.
Récemment interviewé par nos confrères de Tennis365, l’ancien champion de Wimbledon, Pat Cash, a désigné Jack Draper, tout juste de retour à la compétition après six mois d’absence, comme le seul joueur capable de rivaliser avec les deux mastodontes du circuit.
« Il est clair qu’Alcaraz et Sinner sont largement au dessus des autres, mais Jack Draper est le joueur qui, selon moi, peut leur causer des problèmes. Il a un service puissant de gaucher, un coup droit redoutable et un bon jeu complet. On voyait bien que tout se mettait en place pour lui avant qu’il ne se blesse au bras, ce qui est vraiment dommage. S’il parvient à rester suffisamment longtemps sur le court, je pense sincèrement que Draper pourrait être le joueur capable de rivaliser avec Alcaraz et Sinner. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 17:40