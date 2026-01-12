Ambassadeur du tournoi d’Hong‐Kong qui s’est tenu la semaine dernière avec la victoire finale d’Alexander Bublik, l’ancien vainqueur de Wimbledon, Pat Cash, s’est exprimé sur les chances de Novak Djokovic de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem lors de l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février).
Et si l’Australien reste admiratif de la longévité du Serbe, il y a un hic. Ou plutôt deux.
« Avec l’âge, la performance décline. C’est la réalité. Alors, que Novak soit encore au sommet de sa forme, c’est absolument phénoménal. Il trouve toujours des solutions aux problèmes, donc ce sera vraiment intéressant de voir comment il se débrouillera à l’Open d’Australie », a déclaré l’Australien avant de tempérer. « A‑t‐il disputé suffisamment de matchs ? S’est‐il suffisamment entraîné ? Préserve‐t‐il son corps uniquement pour les matchs ? Et si oui, cela fonctionnera‐t‐il ? Je ne le vois pas battre Alcaraz et Sinner deux fois de suite en cinq sets, et c’est là son problème. Il peut atteindre à nouveau les demi‐finales, mais il risque alors de se retrouver confronté au même problème. »
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 13:13