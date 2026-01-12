Ambassadeur du tournoi d’Hong‐Kong qui s’est tenu la semaine dernière avec la victoire finale d’Alexander Bublik, l’an­cien vain­queur de Wimbledon, Pat Cash, s’est exprimé sur les chances de Novak Djokovic de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem lors de l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février).

Et si l’Australien reste admi­ratif de la longé­vité du Serbe, il y a un hic. Ou plutôt deux.

« Avec l’âge, la perfor­mance décline. C’est la réalité. Alors, que Novak soit encore au sommet de sa forme, c’est abso­lu­ment phéno­ménal. Il trouve toujours des solu­tions aux problèmes, donc ce sera vrai­ment inté­res­sant de voir comment il se débrouillera à l’Open d’Australie », a déclaré l’Australien avant de tempérer. « A‑t‐il disputé suffi­sam­ment de matchs ? S’est‐il suffi­sam­ment entraîné ? Préserve‐t‐il son corps unique­ment pour les matchs ? Et si oui, cela fonctionnera‐t‐il ? Je ne le vois pas battre Alcaraz et Sinner deux fois de suite en cinq sets, et c’est là son problème. Il peut atteindre à nouveau les demi‐finales, mais il risque alors de se retrouver confronté au même problème. »