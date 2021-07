Invité du site L’Équipe pour une inter­view vidéo, Pat Cash a été invité à réagir au 20e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic remporté à Wimbledon. L’ancien vain­queur du tournoi (1997) et notam­ment célèbre pour son fameux bandeau à damier s’est exprimé sur la possi­bi­lité pour le Serbe de réaliser le Grand Chelem et pointe notam­ment du doigt la faiblesse du tableau messieurs de Wimbledon cette année.

« Je pense que cette année est une excel­lente occa­sion pour Novak Djokovic de remporter tous les titres du Grand Chelem. Sans manquer de respect aux autres joueurs, le tableau de Wimbledon cette année était certai­ne­ment l’un des plus faibles chez les hommes depuis de très nombreuses années. Deux des grandes stars qui reviennent de bles­sures. Andy Murray et Roger Federer, ont bien joué, mais ils ne sont plus au sommet de leur carrière. Les jeunes arrivent mais ils n’en sont pas encore là. Et Novak est simple­ment assis au sommet de cette montagne, comme le roi du château. C’est donc l’année où Novak peut vrai­ment réaliser le rêve impos­sible. Il y a les Jeux Olympiques – d’ac­cord, peut‐être qu’il veut les gagner. Mais son objectif main­te­nant est certai­ne­ment d’es­sayer de remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem lors de la même année civile. Ce n’est pas facile à faire, mais je pense vrai­ment que c’est dans sa ligne de mire et que cela doit être sa prio­rité. C’est abso­lu­ment le sommet absolu de notre sport de remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem la même année. »