Interrogé par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Pat Cash a évoqué le cap à passer pour Andrey Rublev et Alex de Minaur, qui ont atteint les quarts de finale de tous les tournois du Grand Chelem sans jamais rallier le dernier carré.
« Rublev peut vous dominer depuis le fond du court et il est en fait très bon au filet. Mais à mon avis, il n’a pas besoin de l’être. Je regarde Alex de Minaur et la façon dont il a développé son jeu, et Rublev pourrait peut‐être s’inspirer de lui. Alex est très mobile, il a enrichi son jeu ces dernières années et vous pouvez voir où il se situe dans le classement actuellement. C’est le genre de joueur que Rublev pourrait prendre comme modèle, mais si vous regardez De Minaur, il a également du mal à dépasser les quarts de finale dans les tournois du Grand Chelem. On regarde les meilleurs joueurs et ils donnent l’impression qu’il est facile d’atteindre les dernières étapes de tous les grands tournois, mais ce n’est pas facile et Rublev et De Minaur le confirment. »
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 15:21