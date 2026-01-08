AccueilATPPat Cash : "Rublev pourrait peut-être s'inspirer de ce joueur, même si...
Pat Cash : « Rublev pour­rait peut‐être s’ins­pirer de ce joueur, même si lui non plus n’a jamais fait de demi‐finale en Grand Chelem »

Par Laurent Trupiano

Interrogé par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Pat Cash a évoqué le cap à passer pour Andrey Rublev et Alex de Minaur, qui ont atteint les quarts de finale de tous les tour­nois du Grand Chelem sans jamais rallier le dernier carré. 

« Rublev peut vous dominer depuis le fond du court et il est en fait très bon au filet. Mais à mon avis, il n’a pas besoin de l’être. Je regarde Alex de Minaur et la façon dont il a déve­loppé son jeu, et Rublev pour­rait peut‐être s’ins­pirer de lui. Alex est très mobile, il a enrichi son jeu ces dernières années et vous pouvez voir où il se situe dans le clas­se­ment actuel­le­ment. C’est le genre de joueur que Rublev pour­rait prendre comme modèle, mais si vous regardez De Minaur, il a égale­ment du mal à dépasser les quarts de finale dans les tour­nois du Grand Chelem. On regarde les meilleurs joueurs et ils donnent l’im­pres­sion qu’il est facile d’at­teindre les dernières étapes de tous les grands tour­nois, mais ce n’est pas facile et Rublev et De Minaur le confirment. »

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 15:21

