Ancien 4e joueur mondial et vainqueur de Wimbledon en 1987, Pat Cash est un observateur attentif du circuit depuis qu’il a pris sa retraite en 1997. Dans des propos rapportés par Puntodebreak, l’Australien a donné sa propre hiérarchie du « Big 3 ». S’il reconnaît qu’il préfère regarder jouer Federer et Nadal avant Djokovic, il affirme néanmoins que le Serbe est le meilleur joueur des trois, et peut-être même de l’histoire…

« Si je dois choisir qui j’aime le plus voir, je dis Federer, puis Nadal. Mais si je dois choisir le meilleur joueur, je choisis Djokovic, c’est clair. C’est un monstre. Il peut les battre sur leurs meilleures surfaces. Beaucoup de gens disent que Federer est le meilleur joueur de tous les temps, mais il est le deuxième de son temps. Il est difficile d’être le meilleur de l’histoire si vous ne l’êtes pas dans votre propre époque. »

Et si Pat avait définitivement raison ?