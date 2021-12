Lauréat à 13 reprises de Roland‐Garros, Rafael Nadal a repoussé très loin les limites de son sport.

Récemment inter­rogé au sujet de cette perfor­mance excep­tion­nelle, Pat Cash, ancien vain­queur de Wimbledon et grand admi­ra­teur de l’Espagnol, s’est demandé ce qu’il se serait passé si quel­qu’un avait affirmé une telle chose 20 ans en arrière. Et la réponse est à la fois drôle et révé­la­trice de l’ex­ploit invraisemblable.

« Pensez à une équipe de foot­ball qui est tout simple­ment imbat­table dans n’im­porte quel stade ou à quel­qu’un qui gagne le Tour de France année après année. Les 13 titres de Nadal à Roland‐Garros sont incroyables. Si vous aviez dit cela il y a 20 ans, on vous aurait enfermé dans un hôpital psychiatrique. »