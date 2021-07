Après s’être exprimé sur la faiblesse du tableau de cette édition de Wimbledon, Pat Cash est revenu des les colonnes de Ubitennis sur son compa­triote Nick Kyrgios, revenu à la compé­ti­tion lors du Grand Chelem londo­nien et blessé lors de son troi­sième tour. Pat apprécie clai­re­ment Nick même si comme la plupart de ses fans, il aime­rait qu’il fasse preuve d’un peu plus de sérieux pour pouvoir enchaîner des tournois.

« Il a un poten­tiel énorme, il a tous les coups et la capa­cité de faire de grandes choses, mais il doit se faire plaisir. Il a clai­re­ment fait savoir que les bulles et la compé­ti­tion sans public ne lui vont pas et je le comprends. C’est génial de le voir quand il s’amuse vrai­ment et qu’il a envie de jouer au tennis, il faut qu’il prenne soin de son bonheur parce que s’il fait de la compé­ti­tion quand il n’en a pas envie, on sait ce qui se passe : les chaises volent et les raquettes cassent. Dans tous les cas, ce que vous devez faire, c’est travailler très dur pour vous remettre en forme physi­que­ment. Deux semaines ne suffisent pas, il faut des mois de disci­pline. C’est pour­quoi je pense qu’il lui est diffi­cile de concourir avec un certain niveau de régu­la­rité, même s’il peut battre n’im­porte qui. »