Interrogé par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Pat Cash, vain­queur de Wimbledon 1987, a partagé son inquié­tude concer­nant la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« C’est une course à deux, et je ne pense pas néces­sai­re­ment que ce soit une bonne chose. Nous voulons voir ces grandes finales entre eux, et la finale de Roland‐Garros a placé la barre si haut que tout le monde veut voir ça. Nous voulons tous un autre thriller en cinq sets, mais cela ne va pas se produire tout le temps. Si l’un d’eux passe une mauvaise journée et est éliminé, les respon­sables du tournoi vont s’in­quiéter. Ils espèrent tous qu’Alcaraz et Sinner se quali­fient pour la finale et refassent ce qu’ils ont fait à Roland‐Garros l’année dernière. Ils retiennent leur souffle en espé­rant que ces deux joueurs se quali­fient, ce qui n’est pas forcé­ment une bonne chose. Si l’on regarde le circuit WTA, il est très ouvert, avec de nombreuses joueuses capables de remporter le Grand Chelem, mais ce n’est pas le cas chez les hommes pour le moment. »