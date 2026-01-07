Interrogé par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Pat Cash, vainqueur de Wimbledon 1987, a partagé son inquiétude concernant la domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« C’est une course à deux, et je ne pense pas nécessairement que ce soit une bonne chose. Nous voulons voir ces grandes finales entre eux, et la finale de Roland‐Garros a placé la barre si haut que tout le monde veut voir ça. Nous voulons tous un autre thriller en cinq sets, mais cela ne va pas se produire tout le temps. Si l’un d’eux passe une mauvaise journée et est éliminé, les responsables du tournoi vont s’inquiéter. Ils espèrent tous qu’Alcaraz et Sinner se qualifient pour la finale et refassent ce qu’ils ont fait à Roland‐Garros l’année dernière. Ils retiennent leur souffle en espérant que ces deux joueurs se qualifient, ce qui n’est pas forcément une bonne chose. Si l’on regarde le circuit WTA, il est très ouvert, avec de nombreuses joueuses capables de remporter le Grand Chelem, mais ce n’est pas le cas chez les hommes pour le moment. »
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 13:26