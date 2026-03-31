Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial et vain­queur de Wimbledon 1987, Pat Cash, a évoqué la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en citant le joueur qui, selon lui, a le plus de chances de bous­culer l’ordre établi.

« Je ne pense pas qu’il y ait quel­qu’un qui puisse riva­liser avec ces gars‐là, d’un point de vue réaliste. Je pense que celui qui peut les défier, peut‐être pas néces­sai­re­ment toujours en Grand Chelem, mais qui repré­sente certai­ne­ment une menace, c’est Novak. On l’a vu, il est toujours là, il pour­rait encore être une menace. Je pense aussi à Jack Draper. Je pense qu’il est le seul, il a la puis­sance de frappe, il a la force mentale. Et il vient tout juste de faire son retour après une longue absence lors de son deuxième tournoi, en battant Djokovic. Novak n’est plus aussi régu­lier qu’avant, mais il inquiète ces gars‐là, il a quelque chose. Quelqu’un, dans un bon jour, pour­rait y arriver, je suppose. Je pense que Fils est un excellent joueur. C’est l’un de ces gars qui, selon moi, devrait grimper dans le clas­se­ment. À part ça, on parle des mêmes vieux person­nages, comme Zverev. Mais ces deux gars vont dominer pendant au moins les quatre prochaines années non ? Ça fait donc 16 tour­nois du Grand Chelem qu’ils vont encore se partager. Je ne sais pas si l’un des deux atteindra la barre des 20 mais ils vont être assez domi­nants pendant les prochaines années. »