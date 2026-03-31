Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial et vainqueur de Wimbledon 1987, Pat Cash, a évoqué la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en citant le joueur qui, selon lui, a le plus de chances de bousculer l’ordre établi.
« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui puisse rivaliser avec ces gars‐là, d’un point de vue réaliste. Je pense que celui qui peut les défier, peut‐être pas nécessairement toujours en Grand Chelem, mais qui représente certainement une menace, c’est Novak. On l’a vu, il est toujours là, il pourrait encore être une menace. Je pense aussi à Jack Draper. Je pense qu’il est le seul, il a la puissance de frappe, il a la force mentale. Et il vient tout juste de faire son retour après une longue absence lors de son deuxième tournoi, en battant Djokovic. Novak n’est plus aussi régulier qu’avant, mais il inquiète ces gars‐là, il a quelque chose. Quelqu’un, dans un bon jour, pourrait y arriver, je suppose. Je pense que Fils est un excellent joueur. C’est l’un de ces gars qui, selon moi, devrait grimper dans le classement. À part ça, on parle des mêmes vieux personnages, comme Zverev. Mais ces deux gars vont dominer pendant au moins les quatre prochaines années non ? Ça fait donc 16 tournois du Grand Chelem qu’ils vont encore se partager. Je ne sais pas si l’un des deux atteindra la barre des 20 mais ils vont être assez dominants pendant les prochaines années. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 08:56