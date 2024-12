Récemment inter­rogé par nos confrères de Tennis 365, le vain­queur de l’édi­tion 1987 de Wimbledon, Pat Cash, a évoqué sa proxi­mité avec Andrey Rublev avec qui il partage la passion de la musique rock.

Également ques­tionné sur la carrière du joueur russe, l’Australien a eu des mots justes.

« Canaliser ce tempé­ra­ment l’ai­de­rait et il doit égale­ment trouver des moyens de battre les meilleurs joueurs du monde. Frapper la balle fort et à plat ne suffit pas toujours contre les meilleurs et Rublev l’a décou­vert lors­qu’il est arrivé à la fin des tour­nois du Grand Chelem. Les prochaines années seront cruciales pour lui, mais il doit trouver quelques atouts supplémentaires. »