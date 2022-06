Personnage bien connu du tennis profes­sionnel pour avoir managé des joueurs comme Gaston Gaudio, Petr Korda ou encore Andy Murray, Patricio Apey s’oc­cupe désor­mais des inté­rêts de Stefanos Tsitsipas. Il a égale­ment occupé de poste de manager d’Alexander Zverev avant que ce dernier décide de rejoindre la Team 8 de Roger Federer, une agence dont il s’est égale­ment séparé l’année dernière.

Apey, qui a reçu 1,4 millions de dollars de la part du joueur alle­mand après une concer­ta­tion à l’amiable suite à la rupture de contrat, s’est confié à nos confrères de Clay Tenis sur cette période.

« Ecoutez, je suis calme, je dors bien. Ça ne me dérange pas. Il y a des opinions qui disent que c’était juste (le règle­ment à l’amiable, ndlr), il y a des opinions qui disent que ce n’était pas juste. Le fait est que, si l’on regarde le passé, les choses sont très claires : il y a deux ou trois ans, il avait sept contrats, et à ma connais­sance il ne lui en reste plus qu’un. C’est un très bon joueur et il va remporter de nombreux tour­nois du Grand Chelem, mais il y a une période où il voulait être roi avant d’être prince, et il s’est peut‐être perdu. S’il gagne cinq Wimbledons, il peut changer les choses. Il est comme un cham­pion de tennis typique qui en sait toujours plus que les autres. Je n’ai aucun problème avec lui. Les choses arrivent, il doit avoir ses raisons. Il l’a fait savoir dans la presse. Je ne sais pas si c’est lui ou si ce sont ses avocats qui ont voulu célé­brer des triomphes ou autre. »