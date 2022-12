Patrick Kuhnen, ancien 43ème mondial, consul­tant pour Sky Sport en Allemagne mais aussi direc­teur du tournoi de Munich a bien voulu faire des pronos­tics concer­nant 2023.

Selon lui, si Nadal, Djokovic seront là, il a une vraie crainte au sujet de l’ac­tuel numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz.

« L’Espagnol entame la nouvelle saison en tant que numéro un mondial, et il devra défendre ce statut. On peut donc penser qu’il y a un risque que cette posi­tion puisse se trans­former en fardeau notam­ment au niveau mental. Après, il est bien entouré donc cela devrait lui permettre d’ap­pré­hender ce défi avec plus de confiance. Malgré tout, il parait logique qu’il va devoir affronter des passages diffi­ciles 2023 »