Dans le même podcast où il évoquait le retour de Roger Federer, Patrick McEnroe voulu faire le point sur certaines conséquences liées à l’organisation des tournois lors de la pandémie de Civid-19. Pour lui, cela ne fait pas de doute, l’utilisation du Hawk-Eye va s’intensifier même quand les conditions seront à nouveau normales : « Je pense qu’au plus haut niveau du tennis professionnel, nous verrons probablement de moins en moins de juges de ligne. Après il est vrai que tous les petits événements ne peuvent pas se permettre d’avoir le système hawk-eye qui est assez cher, donc le métier de juge de ligne ne va pas disparaitre. Il est logique qu’en ce moment les organisateurs essayent de limiter le nombre de personnes sur place car au final cela n’a pas de sens d’avoir des juges de ligne parce que c’est juste beaucoup de personnes supplémentaires dont vous n’avez pas réellement besoin d’autant le système Hawk-Eye fonctionne extrêmement bien », bien mais avec une vraie marge d’erreur comme le prouve toutes les études. A l’inverse du système Foxtenn, plus lourd à mettre en place, plus lent à délivrer les images, mais pour le coup totalement sur à 100 pour cent.