Lors d’un podcast Patrick McEnroe s’est penché sur le cas Holger Rune. C’était avant que le jeune danois n’ac­cède à la finale de Munich dont il est le tenant du titre. Pour le frère de John, Holger est un petite pépite qui apporte beau­coup au tennis mondial.

« Ce que j’aime chez Holger c’est qu’il apporte beau­coup d’energie sur le court et autour de lui. Pour cela il me fait penser à Carlos Alcaraz. De rage à Monte‐Carlo, il a envoyé une balle dans le public, cela prouve son envie et cela met aussi du piment. On a besoin de tel compor­te­ment surtout quand ce n’est pas anti‐sportif. il est évident qu’il a une vraie personnalité »