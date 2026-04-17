Les frères McEnroe ont un égo assez élevé, que ce soit John ou Patrick. Si leur carrière tennistique ont été largement différentes, il faut bien avouer qu’ils font toujours partie du paysage tennistique outre‐Atlantique mais aussi dans le monde entier.
Interrogé au sujet de savoir si son frère John aurait été un champion sur le circuit actuel, Patrick a eu une réponse qui symbolise bien l’état d’esprit de la famille.
« D’une certaine manière, il aurait peut‐être même été meilleur, car je pense que tout ce qui s’est passé – tu sais, les polémiques qui l’ont entouré à propos des décisions d’arbitrage et le fait qu’il s’énerve aujourd’hui à cause de l’arbitrage vidéo – aurait pu le calmer un peu, ce qui était un de ses soucis pour jouer son meilleur tennis. »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 11:10