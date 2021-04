Le frère de John, qui est aussi consul­tant pour divers médias améri­cain, s’est exprimé sur les moti­va­tions réelles de Roger Federer à Roland‐Garros.

Patrick a une version claire de la situa­tion : « Il ne se présen­te­rait pas pour jouer s’il ne pensait pas pouvoir bien être compé­titif. Malgré tout, je ne pense pas qu’il y va de manière réaliste en pensant qu’il pour­rait gagner le tournoi. Federer adore le jeu, tout le monde le sait » a expliqué Patrick.

Si le jeu est impor­tant pour le Suisse, Patrick pense aussi que sa carrière, son « génie » et son talent peuvent toujours faire la diffé­rence : « Il est toujours une menace pour gagner un grand tournoi. Je ne sous‐estime jamais sa gran­deur, Roger est génial, l’un des plus grands sinon le plus grand de tous les temps »