L’ancien joueur ATP Patrick McEnroe, frère du cham­pion John McEnroe, a placé le joueur serbe, récent vain­queur de Roland‐Garros, comme le meilleur joueur de tous les temps, lors de son Podcast The Holding Court.

Un titre qui pour lui s’ex­plique non seule­ment pas le nombre de Grand Chelem remporté, mais aussi son adap­ta­bi­lité et sa longé­vité sur le circuit. Des qualités qui le placent selon l’Américain comme le meilleur joueur de l’his­toire, et qui en font selon lui le grand favori pour Wimbledon.

« Maintenant qu’il a 23 [titres du Grand Chelem], ce n’est pas tout pour moi. Il en a 23, l’autre c’est 22 [pour Rafael Nadal] et 20 pour Roger [Federer]. C’est une ques­tion de longé­vité, de surfaces, il en a au moins trois dans tous les tour­nois majeurs, dont son troi­sième à Roland‐Garros. C’est son palmarès contre ces deux autres grands joueurs. C’est aussi son incroyable capa­cité à donner le meilleur de lui‐même dans les moments les plus impor­tants. Vous savez, il les a battus (NDLR : Federer et Nadal) plus qu’ils ne l’ont battu. Pour le battre, il faut être à son meilleur niveau. Il ne joue jamais un mauvais match dans les moments impor­tants. Je le consi­dère comme le plus grand joueur de tennis masculin à 23 Grands Chelem mais il y a main­te­nant Wimbledon, où il sera le grand favori »