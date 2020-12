Lors d’un podcast, le frère de John, qui est consultant pour plusieurs médias a lui aussi donné son avis sur le comme-back de Roger. Il a aussi tenu à expliquer que ce retour s’inscrivait dans une dynamique forcément différente de 2017 notamment parce que selon lui la concurrence avait changé et qu’elle était d’une tout autre nature que celle qui existait il y a 4 ans. « Je n’oserai jamais dire que c’est fini pour Federer. Dans ce cas précis, j’ai finalement la même attitude que les fans. Mais ll faut être réaliste, il semble que ça va être plus difficile qu’auparavant, surtout quand on regarde où se trouvent Novak Djokvoic et Rafael Nadal qui sont toujours au sommet. » a explique Patrick.

« Tous les « poursuivants », je pense à Medvedev et Thiem par exemple ont une année de plus dans les jambes avec des belles performances. Ils ne seront pas plus faciles à battre que lorsque Roger a quitté le court. Le défi est donc immense pour le Suisse mais tout le monde s’accord à dire et je suis d’accord là dessus que si Roger se lance c’est qu’il pense qu’il peut encore rivaliser avec les meilleurs »