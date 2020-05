Alors que la BBC a imaginé un duel entre les frères Murray et les McEnroe, Patrick McEnroe, qui se remet du Covid-19, s’est également confié sur la tentative de retour au plus haut niveau d’Andy Murray.

L’Américain a envie d’y croire, même s’il estime que la route sera très difficile : « Il pourrait se rapprocher de son meilleur niveau, mais je pense qu’il lui sera difficile de revenir au niveau où il était, c’est-à-dire avec Roger (Federer), Rafa (Nadal) et Novak (Djokovic). Je pense qu’il pourrait probablement revenir dans le Top 20 ou le Top 15. Quand il est revenu et qu’il a gagné le tournoi en salle (Anvers à l’automne 2019), c’était un grand signe déjà. Donc s’il pouvait revenir et être dans la lutte, ce serait génial et nous aimerions voir ça dans le monde du tennis. »