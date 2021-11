Daniil Medvedev a déve­loppé une réflexion très inté­res­sante sur la capa­cité du tennis à se régé­nérer, avec l’ar­rivée de nouvelles stars pour en remplacer d’autres. Cela s’est toujours produit dans l’Histoire du tennis.

Mais pour Patrick McEnroe, les Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et autres ont encore du mal à riva­liser avec le Big 3 en termes d’at­trac­ti­vité. L’Américain prend l’exemple de ce qu’il voit à l’US Open.

« Le problème le plus impor­tant pour le tennis, si je mets mon ancienne casquette USTA, c’est que, soyons honnêtes, ces jeunes gens ne font pas avancer le tennis de la même manière que leurs aînés. Ils ne vendent pas autant de billets la première semaine de l’US Open que Nadal, Federer et Djokovic », a assuré le consul­tant ESPN, dans des propos rapportés par The New York Times.