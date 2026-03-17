Cette année est un peu spéciale pour la célébration du Hall of Fame. En effet, l’un des joueurs intronisés à Newport sera Roger Federer, autant dire que la cérémonie va être suivie dans le monde entier.
Concernant les 900 places disponibles, elles sont parties plutôt rapidement comme le souligne Patrick McEnroe. Et et on comprend pourquoi.
« Quand j’ai assumé cette fonction il y a quelques années, l’une des questions que je me suis posées était la suivante : comment allons‐nous nous préparer au moment où Roger, Rafa, Serena, Venus se retireront…? Pour le moment, nous avons ouvert la réservation de billets pour que les gens puissent venir voir le stade. L’événement est magnifique, mais n’a que 900 places, alors les billets se sont vendus en deux minutes. Ou plutôt, l’effet Roger a épuisé les billets en deux minutes. Beaucoup de gens m’ont écrit en disant qu’il ne restait plus rien sur le site web, alors nous étudions comment permettre à plus de personnes d’assister. En réalité, le site est prévu pour accueillir 10 000 personnes, mais nous voulons que l’affluence soit sûre et contrôlée. »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 10:10