Cette année est un peu spéciale pour la célé­bra­tion du Hall of Fame. En effet, l’un des joueurs intro­nisés à Newport sera Roger Federer, autant dire que la céré­monie va être suivie dans le monde entier.

Concernant les 900 places dispo­nibles, elles sont parties plutôt rapi­de­ment comme le souligne Patrick McEnroe. Et et on comprend pourquoi.

« Quand j’ai assumé cette fonc­tion il y a quelques années, l’une des ques­tions que je me suis posées était la suivante : comment allons‐nous nous préparer au moment où Roger, Rafa, Serena, Venus se reti­re­ront…? Pour le moment, nous avons ouvert la réser­va­tion de billets pour que les gens puissent venir voir le stade. L’événement est magni­fique, mais n’a que 900 places, alors les billets se sont vendus en deux minutes. Ou plutôt, l’effet Roger a épuisé les billets en deux minutes. Beaucoup de gens m’ont écrit en disant qu’il ne restait plus rien sur le site web, alors nous étudions comment permettre à plus de personnes d’as­sister. En réalité, le site est prévu pour accueillir 10 000 personnes, mais nous voulons que l’af­fluence soit sûre et contrôlée. »