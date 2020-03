Dans des propos relayés par l’ATP, Patrick McEnroe, ancien 28e mondial et capitaine de la formation américaine de Coupe Davis, s’est exprimé sur les récentes performances de Dominic Thiem : « Désormais, Dominic est beaucoup plus polyvalent avec son revers en utilisant plus le slice et des frappes décroisées. Il joue plus près de sa ligne de fond et il est capable de terminer les points à la fois en revers et en coup droit. Il faut être en mesure de prendre du temps à son adversaire et il s’améliore sur cet aspect. »