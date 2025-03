Récemment inter­rogé par nos confrères de Tennis 365, Patrick McEnroe s’est longue­ment exprimé sur Novak Djokovic et son incroyable longé­vité. Et pour le frère de John, ce que le Serbe est en train de réaliser est juste unique.

« Vous voyez ce genre de longé­vité chez de grands athlètes dans quelques autres sports, mais ce que fait Novak est peut‐être le meilleur de tous. Nous avons Cristiano Ronaldo à 40 ans qui joue encore sur les plus grandes scènes. Tom Brady a pour­suivi sa carrière pendant long­temps, puis vous regardez LeBron James faire ce qu’il fait dans le basket­ball, mais je dirais que ce que fait Novak est encore plus impres­sion­nant. Le tennis étant un sport indi­vi­duel, il est plus diffi­cile de concourir aussi long­temps que Novak l’a fait et compte tenu de tout ce qu’il a gagné dans ce sport, sa passion et sa volonté d’en faire plus sont si impres­sion­nantes. Dans le tennis, il n’y a pas d’en­droit où fuir ou se cacher. Si vous êtes Ronaldo, vous béné­fi­ciez d’une certaine protec­tion de la part de vos coéqui­piers et vous n’aurez peut‐être besoin de contri­buer que sur certaines sections d’un match. Tom Brady béné­ficie de toute la protec­tion de ses coéqui­piers et LeBron est un joueur d’équipe, mais le tennis consiste à le faire seul. Voici pour­quoi je dirais que ce que fait Novak Djokovic est l’une des plus grandes réali­sa­tions de l’his­toire du sport. »