Au cours de leur table ronde orga­nisée pour l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, l’en­traî­neur trico­lore, Benoît Paire et Gaël Monfils ont abordé de nombreux sujets comme celui du chan­ge­ment qu’un titre du Grand Chelem implique sur la carrière d’un joueur.

Et si Monfils n’était pas forcé­ment convaincu par cette idée, Mouratoglou l’a ramené à la raison et lui donnant un exemple assez révélateur.

Gaël Monfils : « Est‐ce que si je gagne un Grand Chelem main­te­nant, ça change vrai­ment quelque chose ? »

Patrick Mouratoglou : « Ça change tout ! »

GM : « Donc là tu te dis que la carrière du mec est encore meilleure parce qu’il a gagné un Grand Chelem maintenant… »

PM : « Evidemment, personne ne dira le contraire. »

GM : « C’est bizarre, même si gagner un Grand Chelem ça fait quelque chose de différent. »

PM : « Cela n’a rien à voir, c’est excep­tionnel de gagner un Grand Chelem. Regarde par exemple dans un match, tu as un point hyper impor­tant, c’est le point qui va décider du résultat du match. Deuxième balle, tu tentes un ace, tu le réussis, tu gagnes le match, tout le monde va dire que c’était mons­trueux ce que tu as fait. Si tu fais une double faute, ca change tout alors que le choix c’est le même. Sauf que dans un cas, ça marche et dans l’autre ça ne marche pas. Et cela fait de toi un génie ou un abruti. Mais en fait les gens ils jugent selon le résultat, bien sûr. »