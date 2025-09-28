Dans un post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a partagé une réflexion concer­nant l’im­puis­sance actuelle de Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs à eux deux des huit derniers tour­nois du Grand Chelem.

« Le temps rattrape tout le monde à un moment donné, même Novak Djokovic. Il est incroyable de penser qu’il y a seule­ment deux ans, Novak était au sommet du monde. Il était de loin le meilleur joueur en 2023 : il a remporté trois tour­nois du Grand Chelem et atteint la finale du quatrième. Il disait : ’36 ans, c’est le nouveau 26 ans, mon corps est en parfaite forme.’ Aujourd’hui, le message a changé. D’intouchable, il a commencé à perdre contre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Et main­te­nant, il admet : ‘mon corps n’est pas assez fort pour affronter ces deux joueurs dans des tour­nois du Grand Chelem en cinq sets.’ »