Dans un post Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a partagé une réflexion concernant l’impuissance actuelle de Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueurs à eux deux des huit derniers tournois du Grand Chelem.
« Le temps rattrape tout le monde à un moment donné, même Novak Djokovic. Il est incroyable de penser qu’il y a seulement deux ans, Novak était au sommet du monde. Il était de loin le meilleur joueur en 2023 : il a remporté trois tournois du Grand Chelem et atteint la finale du quatrième. Il disait : ’36 ans, c’est le nouveau 26 ans, mon corps est en parfaite forme.’ Aujourd’hui, le message a changé. D’intouchable, il a commencé à perdre contre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Et maintenant, il admet : ‘mon corps n’est pas assez fort pour affronter ces deux joueurs dans des tournois du Grand Chelem en cinq sets.’ »
Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 10:08