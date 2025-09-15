Au cours d’une récente prise de parole sur sa grande et belle carrière d’en­traî­neur, Patrick Mouratoglou a raconté une anec­dote à propos de son ancienne colla­bo­ra­tion avec Marcos Baghdatis. Un souvenir à la fois heureux et douloureux.

« Je me souviens de Marcos Baghdatis, quand j’ai commencé à travailler avec lui en tant qu’en­traî­neur, je le suivais sur un Challenger à Bratislava. Je me souviens qu’il était passé des quali­fi­ca­tions à la finale, et qu’il affron­tait Dominik Hrbaty, qui était 14e mondial. Marcos était 300e. Le match commence, il est mené 4–1. Hrbaty a un meilleur coup droit, un meilleur revers, un meilleur service, une meilleure mobi­lité. Je me souviens, je me suis dit : ‘Merde, ça va être dur de gagner celle‐là’, et Marcos a gagné. Si vous me demandez comment ? Je n’en ai aucune idée, mais il a trouvé un moyen. Après ce match, je me suis dit que j’étais un mauvais entraî­neur parce que je ne croyais pas en mon joueur. J’ai appris quelque chose de précieux ce jour‐là. Heureusement, il ne l’a pas ressenti. Sinon, il aurait proba­ble­ment perdu. Mais il y croyait. »