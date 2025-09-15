Au cours d’une récente prise de parole sur sa grande et belle carrière d’entraîneur, Patrick Mouratoglou a raconté une anecdote à propos de son ancienne collaboration avec Marcos Baghdatis. Un souvenir à la fois heureux et douloureux.
« Je me souviens de Marcos Baghdatis, quand j’ai commencé à travailler avec lui en tant qu’entraîneur, je le suivais sur un Challenger à Bratislava. Je me souviens qu’il était passé des qualifications à la finale, et qu’il affrontait Dominik Hrbaty, qui était 14e mondial. Marcos était 300e. Le match commence, il est mené 4–1. Hrbaty a un meilleur coup droit, un meilleur revers, un meilleur service, une meilleure mobilité. Je me souviens, je me suis dit : ‘Merde, ça va être dur de gagner celle‐là’, et Marcos a gagné. Si vous me demandez comment ? Je n’en ai aucune idée, mais il a trouvé un moyen. Après ce match, je me suis dit que j’étais un mauvais entraîneur parce que je ne croyais pas en mon joueur. J’ai appris quelque chose de précieux ce jour‐là. Heureusement, il ne l’a pas ressenti. Sinon, il aurait probablement perdu. Mais il y croyait. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 19:15