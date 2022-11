Toujours aussi présent sur sa page Instagram pour nous parler du circuit masculin et de son avenir à court et moyen terme, Patrick Mouratoglou a visi­ble­ment hâte de voir deux géné­ra­tions de joueurs s’af­fronter une fois que Rafael Nadal et Novak Djokovic auront décider de ranger défi­ni­ti­ve­ment les raquettes au placard.

« Aujourd’hui, c’est un moment très inté­res­sant parce que Nadal et Djokovic ne sont pas aussi domi­nants, ils ne jouent pas autant de tour­nois et il y a une nouvelle géné­ra­tion qui est déjà là et une deuxième géné­ra­tion qui arrive. La première géné­ra­tion est celle des Medvedev, Tsitsipas, Rublev, etc., et la deuxième est celle des Holger, Carlos Alcaraz, Felix Auger‐Aliassime, Sinner, etc. Après Nadal et Djokovic, il va y avoir un grand combat entre deux géné­ra­tions diffé­rentes qui vont s’affronter pendant de nombreuses années, essayer de remporter des Grands Chelems. Et ça rend la chose super exci­tante et intéressante. »