Invité du Bartoli Time, Patrick Mouratoglou, qui vient de sortir un livre sur le déve­lop­pe­ment personnel. Lors de l’émis­sion, il a évoqué son idée autour du joueur de tennis. Selon lui, un cham­pion c’est du hard ware, c’est à dire les qualités tennis­tiques, et du soft ware, c’est à dire le mental. Et au niveau mental, le plus fort est incon­tes­ta­ble­ment Novak Djokovic.



« Quand on regarde le tennis de Djokovic à dix neuf ans à aucun moment on peut penser qu’il va devenir ce qu’il est aujourd’hui. Et même aujourd’hui si on est vrai­ment obser­va­teur, c’est un joueur par rapport aux deux autres, c’est terrible de dire cela mais il est presque médiocre. Il fait tout très bien mais il a pas vrai­ment de coups forts. Il y avait rien qui émane de son tennis qui pouvait laisser penser aux gens qu’il pouvait devenir presque la moitié de ce qu’il est devenu en revanche menta­le­ment sa confiance en lui, son ambi­tion, son atten­tion à tous les détails ont fait qu’il est devenu le plus grand tout. »