Patrick Mouratoglou sait très bien que le sujet du dopage dans le sport est un sujet très complexe, ayant été confronté à cela avec son ancienne joueuse Simona Halep.

Dans un post LinkedIn, le coach Français s’est exprimé de manière détaillée sur le cas de Jannik Sinner, et malgré les problé­ma­tiques qu’il a pu soulever, il consi­dère que cette affaire a été bien gérée dans sa finalité.

« Quand j’ai entendu parler de la situa­tion de Jannik Sinner mardi, j’ai été extrê­me­ment choqué. Après ce que Simona Halep a dû subir, comment les choses auraient‐elles pu se passer autre­ment ? Pour un joueur, qui a été testé positif à un taux supé­rieur au minimum de la substance, l’ITIA a décidé de le mettre dans la presse et de le rendre public. Pour un autre joueur, ils ont gardé le secret. Pourquoi ? Cela n’a abso­lu­ment aucun sens. Cela contribue à un manque de trans­pa­rence et d’égalité de trai­te­ment. Qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, les cas devraient être traités de la même manière. Je pense que la manière dont l’ITIA a traité le cas de Jannik est la bonne, car tant que sa culpa­bi­lité ou son inno­cence n’au­ront pas été prou­vées, je ne pense pas que l’af­faire devrait être rendue publique. Car après tout, le mal est fait et il est très diffi­cile de s’en remettre. »