Patrick Mouratoglou a toujours des choses à dire au sujet de l’actualité du circuit.
Dans une récente vidéo publiée sur son compte Instagram, l’entraîneur français a évoqué le sacre de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Tokyo, qui n’était que son deuxième tournoi de reprise suite à son absence de cinq mois à cause d’une blessure au poignet.
Et pour « The Coach », l’Espagnol n’est pas encore à son meilleur niveau.,
« Nous avons tous l’image d’Alcaraz qui joue du tennis incroyable, mais je pense que sa meilleure qualité est d’être capable de gagner quand il joue mal. Et c’est exactement ce qu’il a fait la semaine dernière. Il a fait beaucoup de fautes directes non provoquées. La puissance est là, le toucher également, mais il manque beaucoup de consistance. Il a joué assez bien pour gagner, et il a trouvé des façons de gagner. Si la question était, est‐ce que son poignet est 100% ? Je pense que la réponse est oui. Si la question était, est‐ce qu’il a gardé son tennis ? La réponse est oui, parce qu’il n’a pas joué bien et qu’il a gagné. Si la question était, est‐ce qu’il est de retour ? La réponse est oui, il est de retour. »
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 13:49