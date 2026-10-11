Patrick Mouratoglou a toujours des choses à dire au sujet de l’ac­tua­lité du circuit.

Dans une récente vidéo publiée sur son compte Instagram, l’en­traî­neur fran­çais a évoqué le sacre de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Tokyo, qui n’était que son deuxième tournoi de reprise suite à son absence de cinq mois à cause d’une bles­sure au poignet.

Et pour « The Coach », l’Espagnol n’est pas encore à son meilleur niveau.,

« Nous avons tous l’image d’Alcaraz qui joue du tennis incroyable, mais je pense que sa meilleure qualité est d’être capable de gagner quand il joue mal. Et c’est exac­te­ment ce qu’il a fait la semaine dernière. Il a fait beau­coup de fautes directes non provo­quées. La puis­sance est là, le toucher égale­ment, mais il manque beau­coup de consis­tance. Il a joué assez bien pour gagner, et il a trouvé des façons de gagner. Si la ques­tion était, est‐ce que son poignet est 100% ? Je pense que la réponse est oui. Si la ques­tion était, est‐ce qu’il a gardé son tennis ? La réponse est oui, parce qu’il n’a pas joué bien et qu’il a gagné. Si la ques­tion était, est‐ce qu’il est de retour ? La réponse est oui, il est de retour. »