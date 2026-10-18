Dans un nouveau post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a certes rappelé que Carlos Alcaraz était un joueur sublime à regarder jouer mais il a surtout insisté sur sa capa­cité à gagner en ne jouant pas son meilleur tennis.

« Carlos Alcaraz est la star du tennis de son époque. Quand j’écris son nom, je suis sûr qu’il est syno­nyme de ‘tennis incroyable’. Mais je pense que sa plus grande qualité est ailleurs. Il sait gagner même quand il joue mal. C’est l’un des plus grands atouts qu’un cham­pion puisse posséder. Ça n’a pas marché à Shanghai, mais c’était typique de lui la semaine précé­dente à Tokyo. Il n’était pas à son meilleur niveau. Beaucoup de fautes directes… En réalité, la puis­sance est là. Le toucher est là. Tout est là. Mais il lui manque de la régu­la­rité. Il a simple­ment besoin de jouer de plus en plus. Plus il dispute de matchs, plus il gagne, mieux il joue. Il est rare de le voir bien jouer dès le départ. Je me souviens qu’en 2025, il a disputé le tournoi de Monte‐Carlo à un niveau vrai­ment bien en deçà de son meilleur niveau. Il a fini par le remporter. Puis il a remporté Barcelone. Ensuite, il a commencé à jouer à un niveau incroyable. Et il a remporté Roland‐Garros cette année‐là. C’est le schéma habi­tuel : – Pas besoin de jouer de manière excep­tion­nelle pour gagner – Il faut jouer suffi­sam­ment bien pour gagner – Puis, tournoi après tournoi, on retrouve son meilleur niveau (…) La fin de saison repré­sente pour lui un défi clas­sique et passion­nant : il n’a jamais remporté le Rolex Paris Masters, ni les Finales ATP, ni la Coupe Davis. Pensez‐vous qu’il les rempor­tera en jouant à son meilleur niveau ? »