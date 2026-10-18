Dans un nouveau post Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a certes rappelé que Carlos Alcaraz était un joueur sublime à regarder jouer mais il a surtout insisté sur sa capacité à gagner en ne jouant pas son meilleur tennis.
« Carlos Alcaraz est la star du tennis de son époque. Quand j’écris son nom, je suis sûr qu’il est synonyme de ‘tennis incroyable’. Mais je pense que sa plus grande qualité est ailleurs. Il sait gagner même quand il joue mal. C’est l’un des plus grands atouts qu’un champion puisse posséder. Ça n’a pas marché à Shanghai, mais c’était typique de lui la semaine précédente à Tokyo. Il n’était pas à son meilleur niveau. Beaucoup de fautes directes… En réalité, la puissance est là. Le toucher est là. Tout est là. Mais il lui manque de la régularité. Il a simplement besoin de jouer de plus en plus. Plus il dispute de matchs, plus il gagne, mieux il joue. Il est rare de le voir bien jouer dès le départ. Je me souviens qu’en 2025, il a disputé le tournoi de Monte‐Carlo à un niveau vraiment bien en deçà de son meilleur niveau. Il a fini par le remporter. Puis il a remporté Barcelone. Ensuite, il a commencé à jouer à un niveau incroyable. Et il a remporté Roland‐Garros cette année‐là. C’est le schéma habituel : – Pas besoin de jouer de manière exceptionnelle pour gagner – Il faut jouer suffisamment bien pour gagner – Puis, tournoi après tournoi, on retrouve son meilleur niveau (…) La fin de saison représente pour lui un défi classique et passionnant : il n’a jamais remporté le Rolex Paris Masters, ni les Finales ATP, ni la Coupe Davis. Pensez‐vous qu’il les remportera en jouant à son meilleur niveau ? »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 11:52