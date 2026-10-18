Accueil ATP

Patrick Mouratoglou : « Carlos Alcaraz est la star de son époque, il joue un tennis incroyable, mais je pense que sa plus grande qualité est ailleurs »

Par
Baptiste Mulatier
-
5531

Dans un nouveau post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a certes rappelé que Carlos Alcaraz était un joueur sublime à regarder jouer mais il a surtout insisté sur sa capa­cité à gagner en ne jouant pas son meilleur tennis. 

« Carlos Alcaraz est la star du tennis de son époque. Quand j’écris son nom, je suis sûr qu’il est syno­nyme de ‘tennis incroyable’. Mais je pense que sa plus grande qualité est ailleurs. Il sait gagner même quand il joue mal. C’est l’un des plus grands atouts qu’un cham­pion puisse posséder. Ça n’a pas marché à Shanghai, mais c’était typique de lui la semaine précé­dente à Tokyo. Il n’était pas à son meilleur niveau. Beaucoup de fautes directes… En réalité, la puis­sance est là. Le toucher est là. Tout est là. Mais il lui manque de la régu­la­rité. Il a simple­ment besoin de jouer de plus en plus. Plus il dispute de matchs, plus il gagne, mieux il joue. Il est rare de le voir bien jouer dès le départ. Je me souviens qu’en 2025, il a disputé le tournoi de Monte‐Carlo à un niveau vrai­ment bien en deçà de son meilleur niveau. Il a fini par le remporter. Puis il a remporté Barcelone. Ensuite, il a commencé à jouer à un niveau incroyable. Et il a remporté Roland‐Garros cette année‐là. C’est le schéma habi­tuel : – Pas besoin de jouer de manière excep­tion­nelle pour gagner – Il faut jouer suffi­sam­ment bien pour gagner – Puis, tournoi après tournoi, on retrouve son meilleur niveau (…) La fin de saison repré­sente pour lui un défi clas­sique et passion­nant : il n’a jamais remporté le Rolex Paris Masters, ni les Finales ATP, ni la Coupe Davis. Pensez‐vous qu’il les rempor­tera en jouant à son meilleur niveau ? »

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 11:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥