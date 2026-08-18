Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incertains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati.
Dans un nouveau post Instagram, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a donné son avis sur la situation. Et il semble plus inquiet pour l’Espagnol que pour l’Italien.
« Est‐ce que je m’inquiète pour Alcaraz et Sinner pour cet US Open ? Oui, tout à fait. Je m’inquiète déjà pour Alcaraz. Ça fait tellement longtemps qu’il n’a pas disputé de match. A‑t‐il une chance ? Il aura toujours une chance, car lui et Jannik ont une marge de manœuvre énorme. Mais ça fait tellement longtemps qu’il n’a pas disputé de vrai match. S’il arrive à l’US Open et joue, il va avoir des courbatures de fou après son premier match. On ne sait pas comment son corps va réagir. Au‐delà de l’aspect physique, la compétition, c’est la compétition. Quand on est loin des tournois depuis si longtemps, c’est difficile. Est‐ce que je m’inquiète pour Jannik ? Oui et non. Je ne m’inquiète pas pour Jannik en me disant : ‘Oh là là, il va se présenter à un Grand Chelem sans avoir disputé le moindre match.’ Il l’a fait à Wimbledon et il a gagné. Et puis, il dispose d’une marge de manœuvre considérable. Mais il a eu ce problème au genou. Un tournoi du Grand Chelem, ça représente une pression énorme. Il devra être ultra‐efficace, ne pas passer trop de temps sur les courts, être capable d’écraser ses adversaires. Donc oui, il y a des raisons de s’inquiéter pour eux. Tant pour Alcaraz que pour Sinner, ils ne joueront que si, premièrement, s’il n’y a aucun risque d’aggraver la blessure. Deuxièmement, s’ils se sentent prêts physiquement. Et troisièmement, si leur niveau de jeu est au rendez‐vous.
Si ces trois conditions sont réunies, ils joueront. Sinon, ils ne joueront probablement pas. »
Publié le mardi 18 août 2026 à 18:49