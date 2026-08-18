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Patrick Mouratoglou : « Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne joue­ront l’US Open que si ces trois condi­tions sont réunies »

Par
Baptiste Mulatier
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Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati. 

Dans un nouveau post Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a donné son avis sur la situa­tion. Et il semble plus inquiet pour l’Espagnol que pour l’Italien.

« Est‐ce que je m’inquiète pour Alcaraz et Sinner pour cet US Open ? Oui, tout à fait. Je m’inquiète déjà pour Alcaraz. Ça fait telle­ment long­temps qu’il n’a pas disputé de match. A‑t‐il une chance ? Il aura toujours une chance, car lui et Jannik ont une marge de manœuvre énorme. Mais ça fait telle­ment long­temps qu’il n’a pas disputé de vrai match. S’il arrive à l’US Open et joue, il va avoir des cour­ba­tures de fou après son premier match. On ne sait pas comment son corps va réagir. Au‐delà de l’aspect physique, la compé­ti­tion, c’est la compé­ti­tion. Quand on est loin des tour­nois depuis si long­temps, c’est diffi­cile. Est‐ce que je m’inquiète pour Jannik ? Oui et non. Je ne m’inquiète pas pour Jannik en me disant : ‘Oh là là, il va se présenter à un Grand Chelem sans avoir disputé le moindre match.’ Il l’a fait à Wimbledon et il a gagné. Et puis, il dispose d’une marge de manœuvre consi­dé­rable. Mais il a eu ce problème au genou. Un tournoi du Grand Chelem, ça repré­sente une pres­sion énorme. Il devra être ultra‐efficace, ne pas passer trop de temps sur les courts, être capable d’écraser ses adver­saires. Donc oui, il y a des raisons de s’inquiéter pour eux. Tant pour Alcaraz que pour Sinner, ils ne joue­ront que si, premiè­re­ment, s’il n’y a aucun risque d’aggraver la bles­sure. Deuxièmement, s’ils se sentent prêts physi­que­ment. Et troi­siè­me­ment, si leur niveau de jeu est au rendez‐vous.
Si ces trois condi­tions sont réunies, ils joue­ront. Sinon, ils ne joue­ront proba­ble­ment pas. »

Publié le mardi 18 août 2026 à 18:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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