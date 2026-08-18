Respectivement blessés au genou droit et au poignet droit, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont incer­tains pour l’US Open (30 août au 13 septembre) après avoir déclaré forfait pour les Masters 1000 de Montréal et Cincinnati.

Dans un nouveau post Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a donné son avis sur la situa­tion. Et il semble plus inquiet pour l’Espagnol que pour l’Italien.

« Est‐ce que je m’inquiète pour Alcaraz et Sinner pour cet US Open ? Oui, tout à fait. Je m’inquiète déjà pour Alcaraz. Ça fait telle­ment long­temps qu’il n’a pas disputé de match. A‑t‐il une chance ? Il aura toujours une chance, car lui et Jannik ont une marge de manœuvre énorme. Mais ça fait telle­ment long­temps qu’il n’a pas disputé de vrai match. S’il arrive à l’US Open et joue, il va avoir des cour­ba­tures de fou après son premier match. On ne sait pas comment son corps va réagir. Au‐delà de l’aspect physique, la compé­ti­tion, c’est la compé­ti­tion. Quand on est loin des tour­nois depuis si long­temps, c’est diffi­cile. Est‐ce que je m’inquiète pour Jannik ? Oui et non. Je ne m’inquiète pas pour Jannik en me disant : ‘Oh là là, il va se présenter à un Grand Chelem sans avoir disputé le moindre match.’ Il l’a fait à Wimbledon et il a gagné. Et puis, il dispose d’une marge de manœuvre consi­dé­rable. Mais il a eu ce problème au genou. Un tournoi du Grand Chelem, ça repré­sente une pres­sion énorme. Il devra être ultra‐efficace, ne pas passer trop de temps sur les courts, être capable d’écraser ses adver­saires. Donc oui, il y a des raisons de s’inquiéter pour eux. Tant pour Alcaraz que pour Sinner, ils ne joue­ront que si, premiè­re­ment, s’il n’y a aucun risque d’aggraver la bles­sure. Deuxièmement, s’ils se sentent prêts physi­que­ment. Et troi­siè­me­ment, si leur niveau de jeu est au rendez‐vous.

Si ces trois condi­tions sont réunies, ils joue­ront. Sinon, ils ne joue­ront proba­ble­ment pas. »